Listaj

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Окупанты России прищемили бандеровцам яйца в тисках Они бы рады по скакать Да тиски мешают Труба их кормила содержал...«Будет принципиал...
  • Саша Николаев
    Возвращаться-некуда будет..))В Британии пригро...
  • Россиянин
    Эта мондавошка вмиг переобуется если что.«Табаки года»: Со...

Политолог: РФ и США начали действовать по неожиданному для Киева сценарию

Политолог: РФ и США начали действовать по неожиданному для Киева сценарию

РФ и США начали действовать по неожиданному для Киева сценарию Глеб ЖуковУкраинский политолог Виктор Небоженко объяснил, почему Россия и США стали действовать по неожиданному для Киева сценарию и к каким последствиями для Украины это приведёт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх