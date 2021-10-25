Политолог: РФ и США начали действовать по неожиданному для Киева сценарию

РФ и США начали действовать по неожиданному для Киева сценарию Глеб ЖуковУкраинский политолог Виктор Небоженко объяснил, почему Россия и США стали действовать по неожиданному для Киева сценарию и к каким последствиями для Украины это приведёт.
РФ и США начали действовать по неожиданному для Киева сценарию Глеб ЖуковУкраинский политолог Виктор Небоженко объяснил, почему Россия и США стали действовать по неожиданному для Киева сценарию и к каким последствиями для Украины это приведёт.
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