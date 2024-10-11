Популярная профессия косметолога: тенденции, возможности и перспективы

В последние годы профессия косметолога стала одной из самых востребованных на рынке труда. Увлечение уходом за собой, стремление выглядеть хорошо и забота о здоровье кожи способствуют постоянному росту популярности этой специальности.
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