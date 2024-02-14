Из-за войны с хуситами британцы рискуют лишиться традиционного «файв-о-клок»

Шииты Йемена нанесли удар по поставкам чая в Великобританию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», атаки йеменских повстанцев на грузовые суда в Красном море могут привести к проблемам на чайном рынке Великобритании.
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