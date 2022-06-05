Официальный представитель МИД России напомнила главе МВД Германии о прослушке немецких чиновников со стороны США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Министрв внутренних дел и местных сообществ Германии Нэнси Фезер о якобы угрозе прослушки немецких чиновников со стороны России заявив, что их всегда прослушивали и прослушивают США.
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