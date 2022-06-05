Аргументы недели

98 079 подписчиков

Официальный представитель МИД России напомнила главе МВД Германии о прослушке немецких чиновников со стороны США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Министрв внутренних дел и местных сообществ Германии Нэнси Фезер о якобы угрозе прослушки немецких чиновников со стороны России заявив, что их всегда прослушивали и прослушивают США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх