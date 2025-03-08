Овечкин без очков в матче с «Детройтом»: 1 бросок, 1 хит за 16:59 (2:00 – в большинстве)

Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Детройтом» (5:2). За 16:59 (2:00 – в большинстве) в этой игре у капитана «Вашингтона» 1 бросок в створ ворот, 1 – мимо, 4 – было заблокировано, 1 силовой прием, полезность – «0».