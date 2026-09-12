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Регионы России

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Арестован сотрудник США за хищение компьютерных компонентов Миннутренних дел

Арестован сотрудник США за хищение компьютерных компонентов Миннутренних дел

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало Терри «Цзяцзя» Лю, сотрудника Таможенно-пограничной службы, занимавшего руководящую должность в городе Кале, штат Мэн.

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