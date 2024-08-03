Одежда с крымским характером и «вкусные» средства ухода за телом: что производят бренды полуострова

«Крымская газета» продолжает знакомить с местными брендами. На этот раз мы примерим одежду с крымским характером, подберём «вкусные» средства ухода за телом, обустроим дом и загадаем желание с помощью свечи.
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