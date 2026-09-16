🦠 «Меняются и мутируют»: почему человечество не может победить вирусы Существуют сотни видов возбудителей простуды и гриппа, каждый со своей уникальной биологией и способами распространения, рассказал доктор биологических наук, профессор Казанского федерального университета, академик-секретарь отделения медицинских и биологических наук АН РТ Альберт Ризванов.