🦠 «Меняются и мутируют»: почему человечество не может победить вирусы Существуют сотни видов возбудителей простуды и гриппа, каждый со своей уникальной биологией и способами распространения, рассказал доктор биологических наук, профессор Казанского федерального университета, академик-секретарь отделения медицинских и биологических наук АН РТ Альберт Ризванов.
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