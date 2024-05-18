В Полюстровском парке стартовал необыкновенный кросс

Участники бегут с четвероногими друзьями В Полюстровском парке Петербурга собралось более 600 участников со своими любимыми питомцами, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района в Телеграм-канале.
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