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Петербургский дневник

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В Полюстровском парке стартовал необыкновенный кросс

В Полюстровском парке стартовал необыкновенный кросс

Участники бегут с четвероногими друзьями В Полюстровском парке Петербурга собралось более 600 участников со своими любимыми питомцами, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района в Телеграм-канале.

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