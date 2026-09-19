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Вооружайся, но не слишком: причуды логики США и страхи Европы перед бундесвером ФРГ

Вооружайся, но не слишком: причуды логики США и страхи Европы перед бундесвером ФРГ

Причуды американской логики сложно понять. То США требуют, чтобы Германия срочно вооружалась и наращивала боеспособность бундесвера, то они возмущаются, что немцы слишком быстро перевооружаются.

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