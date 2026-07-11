Глава службы беспилотных систем 19-ого танкового полка 25-ё общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Буржуй заявил, что украинские оккупанты маскируются под гражданских, переодеваясь в их одежду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии