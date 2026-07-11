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Боец ВС России Буржуй: в Красном Лимане ВСУ маскируются под гражданских

Боец ВС России Буржуй: в Красном Лимане ВСУ маскируются под гражданских

Глава службы беспилотных систем 19-ого танкового полка 25-ё общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Буржуй заявил, что украинские оккупанты маскируются под гражданских, переодеваясь в их одежду.

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