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Меркурис: Россия даст масштабный ответ Западу на удары по своей территории

Меркурис: Россия даст масштабный ответ Западу на удары по своей территории

Политолог из Соединённого Королевства Александр Меркурис обратил внимание на то, что Российская Федерация даст ответ западным государствам в том случае, если они позволят киевскому режиму атаковать регионы державы.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Только  затягивать с  такой ответкой не надо, а то эти звездно-полосатые  подумают, что мы об этом забыли .Нам  отмщение   -  и мы воздадим по заслугам.
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15 час.

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