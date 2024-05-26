Политолог из Соединённого Королевства Александр Меркурис обратил внимание на то, что Российская Федерация даст ответ западным государствам в том случае, если они позволят киевскому режиму атаковать регионы державы.
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