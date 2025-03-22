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Роман Трушечкин: «Уткин всегда старался очень чутко слушать эпоху. Поэтому он всегда звучал свежо, современно и актуально»

– Есть устойчивое выражение: «Василий Уткин принес в комментирование литературу». Как ты это понимаешь? – Вася был не только очень начитанный человек, умеющий применить метафоры, аллюзии – то есть чисто литературные, беллетристические вещи, но он еще и всегда старался быть тем, кто очень чутко слушает эпоху.

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