В Судиславском районе заметили медведицу с медвежонком Диких животных неоднократно замечали вблизи населенного пункта Фадеево в Судиславском районе, узнал корреспондент РИА LIFE24.
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В Судиславском районе заметили медведицу с медвежонком Диких животных неоднократно замечали вблизи населенного пункта Фадеево в Судиславском районе, узнал корреспондент РИА LIFE24.