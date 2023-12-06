Люди, которые не видят сны: что про них говорил Фрейд

Споры о природе и назначении сна идут до сих пор. Что такое сновидения? Невысказанные желания, как считал Фрейд? Образы, случайно генерируемые отдыхающим мозгом? А может, нечто большее, имеющее мистическое происхождение? И почему не все люди видят сны? Физические и психологические особенности мозга Если человек утверждает, что не видит снов, это вовсе не означает, что их действительно нет.
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