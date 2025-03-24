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Александра Трусова и Макар Игнатов ждут ребенка

Александра Трусова и Макар Игнатов ждут ребенка

Фигуристы раскрыли радостную новость во время ледового шоу Свадьба Александры и Макара Игнатовых (Трусова сменила фамилию после брака)20-летняя фигуристка, серебряная медалистка Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Трусова поделилась радостной новостью — она ждет ребенка.

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