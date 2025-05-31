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Биткоин кошелек на Сбербанк: Как безопасно перевести криптовалюту

Введение в перевод биткоинов на карту Сбербанка Криптовалюты, такие как биткоин, становятся всё более популярными в России, и многие пользователи ищут способы вывести свои цифровые активы на банковские карты, включая карты Сбербанка.

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