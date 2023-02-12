Кадыров обратился к каждому "зажравшемуся хаму". Оплеуха Слепакову - лишь начало

Такой отповеди предатели России давно не получали. Вот уж по Пушкину получилось: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров "глаголом жёг сердца людей", устроив словесную порку шоумену и юмористу Семёну Слепакову за его оскорбительную "Колыбельную".