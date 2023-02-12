smi.today

4 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    ТрахтенбергиПосол на Украине ...
  • лина любимцева
    ДЕЛО В ТОМ, что сейчас на улицах городов (о поселках вообще молчу) НИГДЕ НЕТ МИЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЕЙ, которые как-то бы ...СК России: Бастры...
  • Константин Яшков
    Когда избивают человека "стадом" (в  стада  собираются только не уверенные в себе люди или те, которые знают, что им ...В Москве толпа ми...

Кадыров обратился к каждому "зажравшемуся хаму". Оплеуха Слепакову - лишь начало

Кадыров обратился к каждому "зажравшемуся хаму". Оплеуха Слепакову - лишь начало

Такой отповеди предатели России давно не получали. Вот уж по Пушкину получилось: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров "глаголом жёг сердца людей", устроив словесную порку шоумену и юмористу Семёну Слепакову за его оскорбительную "Колыбельную".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх