В Вельске на трёх городских маршрутах начала работать транспортная карта

Речь идёт о маршрутах № 3, № 4 и № 8 — с сегодняшнего дня оплатить проезд на них можно будет не только наличными или банковской картой, но и транспортной картойКстати, стоимость проезда по этой карте составит 28 рублей, а без неё — 31 рубль.