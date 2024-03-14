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Аргументы и Факты

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Парад в честь победы над японским милитаризмом хотят провести в Хабаровске

Парад в честь победы над японским милитаризмом хотят провести в Хабаровске

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о проведении в Хабаровске военного парада в честь 80-летия Победы над японским милитаризмом.

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