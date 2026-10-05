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ИА Регнум

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WSJ: ограничение судоходства в Ормузе приближает продовольственный кризис в мире

WSJ: ограничение судоходства в Ормузе приближает продовольственный кризис в мире

Ограничение судоходства в Ормузском проливе грозит мировым продовольственным кризисом. С такой оценкой 5 октября выступил генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон.

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