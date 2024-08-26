Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Степашин заявил, что Путин «умеет держать удар»

Степашин заявил, что Путин «умеет держать удар»

Умение держать удар является важным качеством президента России Владимира Путина, отличающим его от предшественников и коллег.

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