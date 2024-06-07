На индексацию пенсий работающим пенсионерам потратят минимум 100 млрд рублей

На индексацию пенсии работающим пенсионерам потребуется по меньшей мере сто миллиардов рублей. Об этом, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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