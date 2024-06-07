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На индексацию пенсий работающим пенсионерам потратят минимум 100 млрд рублей

На индексацию пенсий работающим пенсионерам потратят минимум 100 млрд рублей

На индексацию пенсии работающим пенсионерам потребуется по меньшей мере сто миллиардов рублей. Об этом, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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