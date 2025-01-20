Врач Жиляев: отвращение к молоку может указывать на синдром Бернетта

Тошнота, рвота, потеря аппетита, отвращение к молоку, головная боль, головокружение, апатия и спутанность сознания, мышечные боли, психоз, тремор, кожный зуд могут указывать на синдром Бернетта, рассказал "Газете.
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