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Врач Жиляев: отвращение к молоку может указывать на синдром Бернетта

Врач Жиляев: отвращение к молоку может указывать на синдром Бернетта

Тошнота, рвота, потеря аппетита, отвращение к молоку, головная боль, головокружение, апатия и спутанность сознания, мышечные боли, психоз, тремор, кожный зуд могут указывать на синдром Бернетта, рассказал "Газете.

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