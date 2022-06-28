Додон оспорил штраф за ношение двухцветной ленты 

Бывший президент Республики Молдова Игорь Додон обжаловал в Кишиневском суде протокол, согласно которому он был оштрафован на 9000 леев за игнорирование положений закона и ношение черно-оранжевой двухцветной ленты на митингах 9 мая в центре столицы.