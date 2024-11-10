Насыщенная неделя: восточный гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2024 года Алёна ЮрьеваС 11 по 17 ноября 2024 года многие знаки зодиака по восточному гороскопу будут испытывать важные изменения в различных сферах жизни.