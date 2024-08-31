Имя Александра Захарченко навсегда вписано в историю Донбасса и России, — Аксёнов

31 августа 2024 года исполняется шесть лет со дня гибели первого Главы ДНР. Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымКомментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с годовщиной со дня гибели первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в результате теракта.
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