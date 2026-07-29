ФИФА по трем статьям открыла дело против экс-игрока «Зенита»

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса (бывшего игрока «Зенита») из-за его нападения на испанских игроков по окончании финала чемпионата мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ФИФА.
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