ФИФА по трем статьям открыла дело против экс-игрока «Зенита»

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса (бывшего игрока «Зенита») из-за его нападения на испанских игроков по окончании финала чемпионата мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ФИФА.