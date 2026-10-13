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Сборная РФ по роллер-спорту завоевала 17 медалей на чемпионате мира в Парагвае

Сборная РФ по роллер-спорту завоевала 17 медалей на чемпионате мира в Парагвае

РЕН ТВ Утром 13 октября сборную России по роллер-спорту встретили в аэропорту Шереметьево. Впервые за шесть лет спортсмены триумфально выступили под российским флагом и гимном.

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