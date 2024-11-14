Замглавы Запорожья Тицкий: Украинские силовики вербуют подростков

Замглавы Запорожья Антон Тицкий проинформировал о том, что сотрудники силовых ведомств киевского режима предпринимают попытки вербовки подростков ради того, чтобы проводить диверсионные операции на областной территории.
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