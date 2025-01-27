Удостоверение ветерана добровольцам «БАРС-Брянск» стало получить проще

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.В России, включая брянский регион, добровольцам СВО значительно упростили процесс получения удостоверения ветерана боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии