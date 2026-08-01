📚 Самые востребованные специальности в КИПУ — информатика, психология и инженерия В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова подвели итоги приёмной кампании.
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📚 Самые востребованные специальности в КИПУ — информатика, психология и инженерия В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова подвели итоги приёмной кампании.