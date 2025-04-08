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Клещи начинают просыпаться в Архангельской области

Клещи начинают просыпаться в Архангельской области

О первых случаях присасывания паукообразных сообщает региональный Роспотребнадзор.В ведомстве напоминают, в регионе 21 из 25 административных территорий являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту: Вельский, Ленский Онежский районы, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Няндомский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский округа, а также городские округа Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный.

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