Рейтинг WTA. Вондроушова дебютировала в топ-10, Свитолина вернулась в топ-30, Павлюченкова – в топ-100

Полуфиналистка Элина Свитолина вернулась в топ-30. Мирра Андреева поднялась на 36 строчек. WTA Singles Rankings Положение на 17 июля 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9315 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8845 3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 5465 4 (4) Джессика Пегула (США) 5395 5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 4865 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4846 7 (7) Коко Гауфф (США) 3390 8 (9) Петра Квитова (Чехия) 3341 9 (8) Мария Саккари (Греция) 3310 10 (42) Маркета Вондроушова (Чехия) 3106 11 (10) Дарья Касаткина (Россия) 3010 14 (12) Вероника Кудерметова (Россия) 2570 16 (18) Мэдисон Киз (США) 2535 17 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2315 20 (17) Алена Остапенко (Латвия) 2165 21 (22) Екатерина Александрова (Россия) 2125 24 (23) Анастасия Потапова (Россия) 1865 27 (76) Элина Свитолина (Украина) 1578 37 (40) Анна Блинкова (Россия) 1253 39 (27) Бернарда Пера (США) 1231 46 (60) Леся Цуренко (Украина) 1122 62 (86) Аранта Рус (Нидерланды) 931 65 (61) Анна Калинская (Россия) 903 102 (102) Мирра Андреева (Россия) 900 69 (68) Элина Аванесян (Россия) 877 73 (89) Кэти Болтер (Великобритания) 862 78 (72) Камилла Рахимова (Россия) 817 91 (128) София Кенин (США) 737 96 (119) Анастасия Павлюченкова (Россия) 719 110 (98) Диана Шнайдер (Россия) 649 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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