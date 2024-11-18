«Факел» пожелал здоровья Евсееву после нападения в Астрахани

Воронежский «Факел» отреагировал на нападение на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева. «Факел» выражает поддержку тренеру Вадиму Евсееву и его тренерскому штабу в связи с нападением, случившимся 17 ноября в Астрахани.