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«Факел» пожелал здоровья Евсееву после нападения в Астрахани

«Факел» пожелал здоровья Евсееву после нападения в Астрахани

Воронежский «Факел» отреагировал на нападение на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева. «Факел» выражает поддержку тренеру Вадиму Евсееву и его тренерскому штабу в связи с нападением, случившимся 17 ноября в Астрахани.

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