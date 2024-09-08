ЦИК Молдовы отклонил призыв оппозиции отстранить Майю Санду от участия в выборах

Центризбирком (ЦИК) Молдавии отказался рассмотреть заявление блока «Победа» и Партии коммунистов об аннулировании регистрации инициативной группы подписных листов в поддержку кандидата на пост президента Республики Молдова Майи Санду.
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