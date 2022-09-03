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Американский генерал Марк Киммитт: сокращение поставок передовых систем вооружений Западом грозит армии Украины катастрофой

Американский генерал Марк Киммитт: сокращение поставок передовых систем вооружений Западом грозит армии Украины катастрофой

Сокращение поставок передовых систем вооружений Западом грозит украинской армии катастрофой. Соответствующую точку зрения высказал американский бригадный генерал Марк Киммитт.

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