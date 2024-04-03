Людоловы на охоте: на Украине ужесточили правила мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три закона о мобилизации. Они предполагают снижение нижнего порога призывного возраста, отмену категории «ограниченно годен» и создание электронного реестра военнообязанных.
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