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Людоловы на охоте: на Украине ужесточили правила мобилизации

Людоловы на охоте: на Украине ужесточили правила мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три закона о мобилизации. Они предполагают снижение нижнего порога призывного возраста, отмену категории «ограниченно годен» и создание электронного реестра военнообязанных.

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