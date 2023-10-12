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Не пора ли евреям подумать о возвращении в Российскую Одессу?

Не пора ли евреям подумать о возвращении в Российскую Одессу?

"Ах, Одесса -жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя" вторая по частоте исполняемости на еврейских свадьбах (после "7-40") песня.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Не пора ли евреям подумать о возвращении в Российскую Одессу?&quot; НЕТ, ЛУЧШЕ ОБРАТНО В ТЕЛЬ АВИВ ИЛИ АМЕРИКУ ВМЕСТЕ С СОЛОВЬЁВЫМ, КОТОРЫЙ УЖЕ ТАМ ПРОЖИВАЛ И УСПЕЛ ПУТИНА ТАМ НЕ ПОЛЮБИТЬ!
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17 час.
фарид сабиров
Вся история человечества с времен документирования процесса , показывает главное зло и проблема в амерах. Это они везде всегда и во всех уголках начинают необратимые процессы войны и переворотов . Я 25 лет мотался по работе  по миру , и всегда и везде Народы стран где я говорил с людьми. Все всегда очень негативно отзываются про амеров. Их народы Мира просто ненавидят , всеми фибрами души. И эта тема была одной из самых нпдежных поводов завоевать доверие аппонента в разговоре и завязывание дружбы.
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17 час.
Россиянин
Русские цари были очень мудрыми людьми в отношении евреев. Им запрещалось селиться в крупных столичных городах. Наверняка это было не спроста. Видимо была очень весомая причина этого. И эту причину мы сегодня наблюдаем. Так что не нужны нам  в русском городе герое Одесса.
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11 час.

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