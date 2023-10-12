"Не пора ли евреям подумать о возвращении в Российскую Одессу?" НЕТ, ЛУЧШЕ ОБРАТНО В ТЕЛЬ АВИВ ИЛИ АМЕРИКУ ВМЕСТЕ С СОЛОВЬЁВЫМ, КОТОРЫЙ УЖЕ ТАМ ПРОЖИВАЛ И УСПЕЛ ПУТИНА ТАМ НЕ ПОЛЮБИТЬ!

фарид сабиров

Вся история человечества с времен документирования процесса , показывает главное зло и проблема в амерах. Это они везде всегда и во всех уголках начинают необратимые процессы войны и переворотов . Я 25 лет мотался по работе по миру , и всегда и везде Народы стран где я говорил с людьми. Все всегда очень негативно отзываются про амеров. Их народы Мира просто ненавидят , всеми фибрами души. И эта тема была одной из самых нпдежных поводов завоевать доверие аппонента в разговоре и завязывание дружбы.