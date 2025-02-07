В Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное скифское золото

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении крымских музеев, а покаяться и вернуть им украденную коллекцию скифского золота.
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