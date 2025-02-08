Зеленая экология, углеродный след. Слышали? Конечно же. А в Европе еще и будут пробовать на вкус. С 10 февраля в молочные и хлебобулочные изделия в ЕС будут добавлять порошок из мучных личинок.
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Зеленая экология, углеродный след. Слышали? Конечно же. А в Европе еще и будут пробовать на вкус. С 10 февраля в молочные и хлебобулочные изделия в ЕС будут добавлять порошок из мучных личинок.