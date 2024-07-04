Главы МИД КНР и Индии договорились удвоить усилия по восстановлению мира

Удвоить усилия по восстановлению мира и спокойствия на Линии фактического контроля (LAC) в Тибете заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар 4 июля на встрече со своим китайским коллегой Ван И.
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