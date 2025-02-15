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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ланкинен сыграет в воротах сборной Финляндии в матче со Швецией на Турнире четырех наций. Сарос пропустил 6 шайб от США в первой игре

29-летний вратарь «Ванкувера» будет стартовым вратарем финнов во втором матче на Турнире четырех наций.

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