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МО: над Белгородской областью ночью уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 БПЛА

МО: над Белгородской областью ночью уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили двадцать пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и три беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

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