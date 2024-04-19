МО: над Белгородской областью ночью уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили двадцать пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и три беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
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