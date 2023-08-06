Осмотрите свой гардероб и определите, какая одежда в нем преобладает. Результаты теста расскажут, с какими страхами и переживаниями вы боретесь каждый день.

﻿﻿Одежда создана для того, чтобы мы чувствовали себя в ней комфортно и безопасно. Однако с последним у женщин часто возникают проблемы: некоторые из нас даже выбирают те образы, в которых хотят скрыть недостатки фигуры: например, большую грудь, пышные бедра, худощавое телосложение или отсутствие ярко выраженной талии.