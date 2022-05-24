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Насонов: у ВСУ кончаются ресурсы для наступления — "Три человека на велосипедах"

Насонов: у ВСУ кончаются ресурсы для наступления — "Три человека на велосипедах"

Нацбатальонам и ВСУ не хватает ресурсов для наступательной операции на российских военных в Херсонской области, заявил эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Роман Насонов.

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