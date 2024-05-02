Гришин назначен главным тренером петербургского «Динамо»

В сезоне-2022/2023 воскресенский «Химик» под руководством этого специалиста смог впервые завоевать Кубок Петрова Новым главным тренером петербургского «Динамо» назначен Игорь Гришин, сообщает пресс-служба ВХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии