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Квантовый процессор IBM Nighthawk r2 ускорился в 25 раз: 100 000 цепей в секунду без роста ошибок

Квантовый процессор IBM Nighthawk r2 ускорился в 25 раз: 100 000 цепей в секунду без роста ошибок

Пропускная способность взлетела, а ошибки инициализации рухнули в 25 раз IBM представила самый быстрый квантовый процессор в своей линейке — Nighthawk r2, содержащий более 7500 гейтов и выполняющий 100 000 квантовых цепей в секунду.

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