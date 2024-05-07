В Курске прошел конкурс «Безопасное колесо – 2024»

<p style="text-align:justify"><strong>В Курской области подошел к концу региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2024», который был сформирован при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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