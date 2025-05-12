Командир фанатской бригады рассказал, как на фронте внедряются инновации

Можно ли управлять FPV-дроном с помощью монитора и мыши и как использовать искусственный интеллект в комплексных системах управления боем? Что такое OSINT-разведка и как сбивать безэкипажные катера? Станислав Орлов с позывным Испанец, — командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола», в которой проходят службу футбольные фанаты различных российских клубов, рассказал корреспонденту «РГ» о том, как его соединение за два года стало одним из самых инновационных в Российской армии.